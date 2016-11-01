Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K.(30), M.M.'ye (35) tüfekle ateş açtı. Bu sırada olayda yara almayan M.M., K.K.'nin elindeki tüfeği alıp ateş açarak onu ayağından vurdu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.K., tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan M.M., kendisine ateş ettiği için tüfeği alıp K.K.’yı vurduğunu söyledi.

Bugün Samsun Adliyesi'nde savcıya ifade veren M.M., tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.M., serbest bırakıldı.

Muammer Ay