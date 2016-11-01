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Kendisine ateş açanı elinden aldığı tüfeğiyle vurdu

Samsun'da bir kişi kendisine tüfekle ateş açtığı iddia edilen şahsı, elindeki tüfeği alarak bacağından vurup yaraladı.

Kendisine ateş açanı elinden aldığı tüfeğiyle vurdu

01 Kasım 2016 15:09

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K.(30), M.M.'ye (35) tüfekle ateş açtı. Bu sırada olayda yara almayan M.M., K.K.'nin elindeki tüfeği alıp ateş açarak onu ayağından vurdu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.K., tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan M.M., kendisine ateş ettiği için tüfeği alıp K.K.’yı vurduğunu söyledi.

Bugün Samsun Adliyesi'nde savcıya ifade veren M.M., tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.M., serbest bırakıldı. 

Muammer Ay


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