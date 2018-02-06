Kendisine çarpıp yaralayan gençle uzlaştı

“Bir gencin hayatını karartmak kolay, önemli olan onu kazanabilmektir” diyerek affettiği ve hapis cezası ile yargılanmasından kurtardığı gencin elini öpüp çiçek vermesi karşısında duygulanan Yıldırım, gözyaşlarına hakim olamadı.

Adalet Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu ceza adalet sisteminde alternatif çözümlerden biri olan ve fail ile mağdur arasındaki anlaşmazlıkların tarafsız uzlaştırmacı marifetiyle çözümünü sağlayan uzlaştırmayla ilgili güzel örneklerden biri Adana’da yaşandı. Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda 1 Temmuz 2017’de, motosikletiyle seyir halinde olan Emre Poyraz (18), dikkatsizlik sonucu yolun karşısına geçmek isteyen Yasemin Fatma Yıldırım’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulup yaralanan kadının omurgası kırıldı. Yıldırım hastanede bir süre tedavi görürken, kazaya neden olan Emre Poyraz hakkında ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘taksirle yaralama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Dosya uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle, Uzlaştırma Bürosu tarafından Adana Adliyesi’nde zabıt katibi olan uzlaştırmacı Perihan Akbaba’ya verildi. Uzlaştırmacı Akbaba’nın görüştüğü mağdur Yasemin Fatma Yıldırım, şüpheli Poyraz’ın hatasını anlaması ve özür dilemesi şartıyla uzlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Emre Poyraz da teklifi kabul ederek uzlaşacağını söyledi. Bunun üzerine mağdur ve müşteki, olaydan sonra ilk kez Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Odası’nda bir araya geldi.

Çiçekle sürpriz yaptı, hapis cezasından kurtuldu

Buluşmada kendisini affeden Yasemin Fatma Yıldırım’a çiçek verip özür dileyerek, kadının elini öpen Emre Poyraz, uzlaşma sayesinde 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaktan kurtuldu. Hatasının farkına vardığını belirten genç, “Artık Yasemin hanım benim ikinci annem. Herhangi bir sıkıntısında her zaman yanındayım. Üniversite sınavına hazırlanıyorum, pilot olmak istiyorum. Geleceğimin kararmasına engel olduğu için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

"Harcamak kolay, gençleri geleceğe kazandırmak önemli"

Çiçek karşısında duygulanıp gözyaşlarını tutamayan Yasemin Fatma Yıldırım da, “Benim de çocuğum var. Vücudumda kırıklar oluştu, bunlar zamanla geçer ama Emre’nin önünde uzun bir yol var. Bir gencin hayatını karartmak kolay, önemli olan onu kazanabilmektir. Onun geleceği kazanması lazım, o yüzden önünü kesmek istemedim. Emre hatasının farkına vardı. Benim atacağım pozitif bir adım, birçok kişiyi iyi yönde etkileyecektir. Emre okuyup topluma faydalı bir kişi olacak. Ben onun ne zamanını ne de maddi manevi enerjisini almak istemiyorum. En azından bu olay ona ders olacak ve bundan sonraki hayatında farklı davranacak. Bunu görenlere de örnek olacak” diye konuştu.