Kendisine saldıran yılanı eliyle yakaladı

İlçede tavukçuluk işiyle uğraşan Sadi Pehlivan’ın evinin bahçesindeki kümese kaba sarı cinsi yılan girdi. Sesleri duyup bahçeye inen Pehlivan, kümeste kendisine saldıran 1,5 metre uzunluğundaki yılanı eliyle yakalamayı başardı. Önce tavuklara saldıran yılanın, sonrasında ise yumurtaları yediği görüldü.

Sadi Pehlivan, zarar görmemesi için dikkat ettiği yılanı, Evrenbey Mahallesi’ne birkaç kilometre uzaklıktaki tarlaya bıraktı. Pehlivan, birkaç gün önce de aynı yılanın kümese girip yumurtaları yediğini ve saldırmasına rağmen bu kez korkmadan yakalayıp, doğal yaşam alanına saldığını ifade etti.

Hüseyin Tayyar