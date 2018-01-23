Kendisine zarar veren genç için Özel Harekat devreye girdi

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Pınarcı Sokak'ta sabaha karşı meydana geldi. Psikolojik sıkıntılarının olduğu öğrenilen S.E. isimli genç, kendisine bıçakla zarar vermeye başladı. Bunun üzerinde aile bireyleri, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen S.E., bıçağı elinden bırakmadı. Genç adamın tedaviyi de kabul etmemesi üzerine adrese Özel Harekat ekibi sevk edildi. Saniyeler içerisinde gencin elinden bıçağı alan Özel Harekat ekipleri, S.E.'yi 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Polis eşliğinde Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.E.'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Çağatay Gür