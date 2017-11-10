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Kendisini 800 bin lira dolandıran teknisyeni kaçırıp ağır yaraladı

Diyarbakır’da bir hastanede çalışan teknisyene medikal ihalelerine girme karşılığında 800 bin lira veren adam, kendisini dolandırarak ihalelere sokmayan ve parayı geri vermeyen teknisyeni, İstanbul’da darp ederek kaçırdı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu teknisyen ağır yaralı olarak kurtarılırken, onu kaçıran şüpheliler ise gözaltına alındı.

Kendisini 800 bin lira dolandıran teknisyeni kaçırıp ağır yaraladı

10 Kasım 2017 13:04

Diyarbakır’da bir hastanede elektronik alet teknisyeni olarak çalışan M.T. (36), hastanelerden medikal malzemeler için ihale alımı yapan Y.S. (39) ile 2 yıl önce tanıştı. Hastanelerden ihale aldığını ifade eden Y.S., teknisyen M.T.’den ihalelere girmek için yardım istedi. Bunun üzerine teknisyen de M.T. ihalelerde yetkili olduğunu söyleyerek Y.S.’ye yardımcı olacağını belirtti. Anlaşmalarının ardından Y.S. ihlallere girmek için M.T.’ye 800 Bin lira para verdi. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından herhangi bir ihaleye giremeyen Y.S. tekrardan Diyarbakır’a giderek hastanenin başhekimi ile görüşmek istedi. Ancak M.T. havalimanına inen Y.S.’yi karşılayarak başhekimin İstanbul’a cenazeye gittiğini, sorunu çözeceğini ve parasını geri vereceğini belirtti.

“Beni kaçırıyorlar” diye mesaj attı
Bunu üzerine M.T. ile Y.S. uçağa binerek İstanbul’a indi. Buradan Bahçelievler’deki bir ofise geçen M.T., Y.S.’nin hesabına 100 bin lira gönderdi. Paranın tamamının gelmemesinin ardından Y.S. arkadaşları olan H.Y., G.A., S.T. ve M.A.’yi ofise çağırdı. Burada M.T.’yi darp eden Y.S. ve diğerleri, yaraladıkları teknisyeni araca bindirerek Küçükçekmece Halkalı’da bir rezidansa götürdü. Seyir esnasında teknisyen cep telefonundan ailesine ve polise, “Beni kaçırıyorlar” diye mesaj attı. Burada da M.T.’yi darp eden şahıslar ailesini arayarak 500 bin lira istedi.

189 numaralı dairede yakalandılar
Konunun polis ekiplerine intikal etmesinin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere timi güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, teknisyenin kaçırıldığı araçların plakasını tespit etti. Araçların yerini tespit eden tim, rezidansa baskın düzenlemek için harekete geçti. 189 numaralı daireye girmek için önce bekleyen ekipler, teknisyeni kaçıranlardan H.Y.’nin evden çıktığını fark etti. Kız arkadaşıyla beraber rezidansa geri gelen şahıs, içeriye gireceği esnada tim tarafından fark edildi. Ardından tim kapıyı anahtarla açtırarak içeriye girdi. İçerideki şahıslar, tim tarafından gözaltına alınırken, ağır yaralanan M.T. sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavini altına alındı. Beyin Cerrahisinde tedavi altına alınan teknisyenin durumu ciddiyetini koruyor. Rezidansta yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Şubedeki işlemleri tamamlan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
 

 

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