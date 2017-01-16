Diğer
Kategoriler

Kendisini tehdit eden oğlunu tüfekle vurdu

Samsun'da bir baba kendisini sürekli tehdit ettiği iddia edilen oğlunu tüfekle bacağından vurarak yaraladı.

Kendisini tehdit eden oğlunu tüfekle vurdu

16 Ocak 2017 14:48

 Olay, Samsun'un Canik ilçesi Beledieyevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki A.T. adlı baba kendisini sürekli tehdit ettiği iddia edilen 24 yaşındaki oğlu O.T.'ye tüfekle ateş açarak sol dizinin altından yaraladı. Kanlar içinde kalan O.T., 112 Acil Servis ekipleri tarından hastaneye kaldırıldı. Öfkeli baba A.T. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde tüfekle birlikte yakalandı. Irmak Polis Merkezi'ne götürülen A.T., daha sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç