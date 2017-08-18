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Kenevir tarlasına drone destekli operasyon

Bursa’da mısır tarlasının ortasında uyuşturucu yetiştirildiğini tespit eden ekipler, drone destekli operasyon yaptı.

Kenevir tarlasına drone destekli operasyon

18 Ağustos 2017 08:59

Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yaptıkları istihbarat çalışması sonucu İnegöl ilçesine bağlı Küçükyenice Mahallesi'nde bulunan bir mısır tarlasında kenevir yetiştirildiğini belirledi.

KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu arama köpeği 'Varis' ile H.Z.’ye ait tarlaya operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda H.Z.’ye ait mısır tarlasında 550 kök kenevir ve 2 kilogram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda H.Z.’ye ait tarlaya uyuşturucuyu E.D. ve O.D.’nin ektiği öğrenildi. Ekiplerin yaptıkları operasyonla H.Z. ve daha önce de uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan kayıtları bulunan E.D. ve O.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Etiketler: bursa, drone, kenevir


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