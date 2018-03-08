Kent Ormanına şehidin ismi verilecek

İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, İnebolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ve ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan İskellealtı Mevkiindeki alana Mesire Alanı Peyzaj Planlama Tasarım Projesi kapsamında Kent Ormanı yapılacağını kaydetti.

Kent Ormanıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, yapılacak olan Kent Ormanına Afrin’deki operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in isminin verileceğini kaydetti.

Başkan Uzuner, “İçerisinde cam teras, kamelyalar, piknik masaları, hayvanat bahçesi, çocuk oyun grubu, alışveriş stantları, paintball parkuru ve otopark vb. birçok sosyal unsurun bulunacağı, İnebolu’da İskellealtı Mevkiindeki Kent Ormanı, doğa ve tabiatın bütün güzelliklerini kapsamaktadır. Çam ağaçları ile çevrili Kent Ormanında vatandaşlarımız piknik yapıp birçok sosyal aktiviteden yararlanabileceklerdir. İlçemiz İskellealtı Mevkiinde bulunan Kent Ormanına, Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in ismi verilecektir. Bu doğrultuda, konuya ilişkin İnebolu Belediye Meclisinden karar alınması yönünde gerekli iş ve işlemler önümüzdeki süreçte sağlanacaktır. Belediyemizin çok yakında hizmete sunacağı “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel Kent Ormanı”, piknik yapmak isteyenlerin, hafta sonları aktiviteleri için doğa ile buluşma adresi olacaktır” dedi.

Cemal İlyasoğlu