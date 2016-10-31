Malatya da İndiresi, Yamaç ve Başharık mahallerinde kentsel dönüşüm büyük bir oranda tamamlandığını ifade eden Başkan Kahtalı, “Bugünlerde de nasip olursa bitmiş olan 3’üncü 4’üncü etap çalışmaların anahtar teslimleri de bugünlerde yapılıyor. Tüm ülkenin genelinde kentsel dönüşümlerle ilgili çalışmalar çok hızlı bir şekilde sürüyor. AK Parti hükümetleri dönemin de devam ediyor. İlimizin genelinde yaşlanmış binaların artık ömrünü tamamlamış veyahut ta riskli anlamda diyebileceğimiz binaların yeniden yapılanması gerekmekte bu anlamda çevre yolunun altında Melekbaba, Taştepe, Kaynarca gibi benzeri Yeşiltepe gibi bu bölgelerde olan yaş haddini doldurmuş binalarımız mevcut ve oralarda çarpık kentleşmede mevcut. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar hem büyük şehir belediyemiz hem de ilçe belediyelerimiz oradaki kentsel dönüşüm alanlarını kazandıralım diye gayret içerisinde çalışmaktalar” dedi. Malatya’nın siyaseten de çok güçlü olduğunu kaydeden Başkan Kahtalı, “Malatya AK Partiye bugüne kadar her daim olduğu gibi bu dönemde de en yüksek desteği vererek şuanda bir genel başkan yardımcılığı bir bakan ve 3 milletvekili olan bir parti konumundayız. Hükümete iyi bir temsil noktasın da iyi bir noktadayız. Bu anlamda da kısa bir süre içerisinde Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda kentsel dönüşümün başlayacağını düşünüyorum. Oralarda da nasip olursa kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalar yapılacak. Orada halkımızın hem sosyal hem kültürel yaşam kalitesini daha da artıracak yürüyüş yolları ile parkları ile bahçeleri ile daha da güzel bir konuma geleceğine inanıyorum. Bu proje tabi biraz daha farklı ele alınmalı. TOKİ de bu anlamda Türkiye de çok başarılı bir firma hem devlet anlamda hem de özel sektör gibi çalışan orada TOKİ Başkanımız da TOKİ başkan yardımcısı da Malatya ile ilgili arkadaşlarımız” diye konuştu.