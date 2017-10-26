Kenya’da halk sandık başında

Doğu Afrika ülkesi Kenya’da muhalefetin boykotuna rağmen, 8 Ağustos’ta gerçekleştirilen ancak Yüksek Mahkeme tarafından çeşitli nedenlerle iptal edilen devlet başkanlığı seçimleri gerçekleştiriliyor. Seçmenin oylarını TSİ 09.00 ila 17.00 saatleri arasında kullanacağı ülkede 19 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Seçmen alınan geniş güvenlik önlemleri altında oyunu kullanıyor. Sabahın erken saatlerinde seçim merkezlerine gelen seçmen, uzun kuyruklar oluşturdu. Seçimde mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta’nın da aralarında bulunduğu 7 aday mücadele edecek. Keynatta, seçilmesi halinde görevini ikinci döneme uzatmış olacak.

Öte yandan bazı seçim noktalarında muhalefet destekçileri ile polis arasında tartışmalar yaşandı. Ülkenin batısında bulunan Kisumu kentinde polis, taşkınlık yapan muhalefet yanlılarını engellemek uyarı ateşi açtı, göz yaşartıcı gaz kullandı. Mathare bölgesinde oyunu kullanan David Njeru, oy vermenin görevi olduğunu ifade ederek, “Önceki seçimde sıranın en sonundaydım ve 6 saat bekledim. Bu kez insanlar daha az” ifadelerini kullandı.

Kenya’da halk 8 Ağustos’ta sandık başına gitmiş ancak Yüksek Mahkeme seçimleri çeşitli nedenlerle iptal ettiğini duyurmuştu. Mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Ağustos ayında gerçekleştirilen seçimin galibi olarak ilan edilmişti. Muhalefetin ortak adayı Raila Odinga ise başkanlık seçimleri için usulsüzlük riskine arşı önlem alınmadığını ifade ederek seçimden çekilmişti. Ağustos’ta yapılan seçimde yaşanan çatışmada yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetmişti.