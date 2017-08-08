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Kenyalılar sandık başında

Kenyalılar, alınan büyük güvenlik tedbirlerinin altında genel seçimler için oy kullanmaya başladı.

Kenyalılar sandık başında

08 Ağustos 2017 10:34

Kenyalılar, devlet başkanlarını, milletvekili, senatör, vali ve ilçe temsilcilerini seçmek için oy kullanıyor. Kenyalılar oy sandıklarının başında kuyruk oluşturdu. Seçimler başlarken açıklama yapan mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, 19 milyon kayıtlı seçmeni “barış içinde” oy kullanmaya çağırdı. Uhuru Kenyatta ile muhalefet partilerinin ortak adayı Raila Odinga'nın da bulunduğu 8 aday devlet başkanlığı için yarışıyor.

Öte yandan, seçim kampanyalarının son haftasında, üst düzey bir seçim görevlisinin işkence görerek öldürülmesi ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Bu nedenle Kenya polisi, şiddet eylemleri ihtimaline karşı yaklaşık 180 bin polisin ülke genelinde konuşlandırıldığını bildirdi.
 


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