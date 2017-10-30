Kenyatta, yeniden devlet başkanı seçildi

7 milyon 483 bin Kenyalı seçmen oylarını Kenyatta'dan yana kullandı. Muhalefet adayı Raila Odinga ise oyların yüzde 0.26'sını aldı.

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC) Başkanı Wafula Chebukati, seçimin güvenli ve adil bir ortamda gerçekleştiğini, uluslararası gözlemcilerinde bu konuda hem fikir olduklarını dile getirdi.

Öte yandan, 8 ağustos tarihinde iptal edilen seçimin ardından 20 milyon nüfusu olan Kenya'da, yaklaşık 7 milyon 616 bin kişi sandığa gitti. Ayrıca 14 gün içinde Yüksek Mahkemeye bir itiraz gitmediği takdirde 2013'ten beri başkanlık görevini yürüten Uhuru Kenyatta ikinci kez yemin ederek görevine başlayacak.