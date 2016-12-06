Kepçe operatörü Okay Akyol, düğün için değişik bir gelin arabası hazırladı. Okan Akyol, gelin almaya süslediği kepçe ve mesai arkadaşlarının 7 adet kepçesi ile konvoy yaparak gitti. Yolda gelin arabası yapılmış kepçeyi görenler şaşkınlık içinde kaldı. Gelin Melten Akyol'u anne evinden alan damat Okan Akyol kepçenin kova bölümüne binerek evlerine geldiler. Akyol çiftine damadın mesai arkadaşları da iş makineleri ile katılınca ilginç bir düğün konvoyu oluştu. Damat Okan Akyol, "İlk başta hanımın fikri idi. Meslekte kepçeci olduğu için bir ilke imza atalım dedik birlikte."dedi. Gelin Meltem Akyol ise "Çok değişik bir duygu idi. Tarif edilmez yaşanır" dedi.

Emrah Elmas

