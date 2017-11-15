Kepçe ile tarihi eser ararken suçüstü yakalandılar

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile kaçak kazıya yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında, Babadağ ilçesi Bekirler Mahallesi Gedik Çayı mevkiinde iş makinesi ile kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede, bölgede 30 metre derinliğinde yarım metre genişliğinde çukur açıldığı tespit edildi. Ayrıca kazıda kullanılan 2 adet ekskavatör, 1 adet kepçe, 1 adet çekici tır ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 8 kişi gözaltına alındı.

