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Kepçe ile tarihi eser ararken suçüstü yakalandılar

Denizli'nin Babadağ ilçesinde izinsiz tarihi eser arayan 8 kişi iş makineleri ile birlikte yakalandı.

Kepçe ile tarihi eser ararken suçüstü yakalandılar

15 Kasım 2017 15:03

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile kaçak kazıya yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında, Babadağ ilçesi Bekirler Mahallesi Gedik Çayı mevkiinde iş makinesi ile kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede, bölgede 30 metre derinliğinde yarım metre genişliğinde çukur açıldığı tespit edildi. Ayrıca kazıda kullanılan 2 adet ekskavatör, 1 adet kepçe, 1 adet çekici tır ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 8 kişi gözaltına alındı.
 

 

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