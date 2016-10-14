

Çin’de iki grup arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüdü kavgaya dönüştü. Bu sırada bir kaç kişi, işmakinesi operatörünü araçtan indirmeye çalıştı. Operatör ise işmakinesini çalıştırdı. Böylece "kaza geliyorum" dedi. İşmakinesinin yanında duran kadın, kepçenin kendisine çarpmasına engel olamadı. Talihsiz kadın, aldığı darbeyle çukura yuvarlandı. Yaralanan kadının yardımına çevredekiler yetişti. Hastaneye kaldırılan şahsın akıbeti bilinmez tüm bu yaşananlar kameraya yansıdı.