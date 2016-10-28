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Kepçe kulak çocuklarda psikolojiyi bozuyor

Kulakların doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan nedenlerle, hiç gelişmemesinden çok değişik şekil bozukluklarına kadar uzanan farklı deformiteleri olduğunu belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Can İşler, kulaktaki şekil bozukluklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


28 Ekim 2016 10:02

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Can İşler, "Bunlar içinde en sık görülen kulak estetiği problemi kepçe kulak ya da yelken kulak deformitesidir. Yaklaşık her yirmi çocuktan bir tanesi kepçe kulaklıdır. Genetik geçişi vardır, cinsiyet ayrımı yapmaz. Kepçe kulak, olması gerekenden daha büyük kulak olarak algılanır" dedi.

Kepçe kulak ile normal kulak arasında, büyüklük açısından bir fark olmadığını ifade eden İşler, "Kepçe kulakta sorunlar, kulak kıkırdaklarının şekli ile ilgilidir. Kulağın üst yarısında bulunması gereken kıvrımlar oluşmamıştır; kulak ütülenmiş gibi dümdüzdür. Kulağın kafa ile yaptığı açı, olması gerekenden daha geniştir. Özellikle arkadan bakılınca, kulak dışarıya doğru açık durur. Kulak kepçesi çukuru, olması gerekenden daha derindir. Bu üç bozukluğun her biri farklı şiddette olabilir" diye konuştu.

Halk arasında kepçe kulağın, annenin hamilelikteki yatış şekli, bebeğin anne karnındaki bozuk duruşu ya da uyku esnasındaki yanlış yatışı nedeniyle olduğu düşünülse de bunların doğru olmadığını kaydeden İşler, "Doğum sonrası ilk 3 ay kulak kıkırdağı çok yumuşaktır ve kolayca şekil alır. Bu dönemde yapılacak bantlama ve kalıp uygulaması ile kepçe kulak görünümü azaltılabilir veya düzeltilebilir. Küçükken sevimli görünebilen bu anatomik bozukluk, yaşın ilerlemesiyle birlikte çocukların ruh sağlığını bozar. Çocuklar özellikle okula başladıklarında acımasız alaylara maruz kalırlar. Küçük yaşta düzeltilmemesi halinde kişilerin, ruhsal durumlarını ve sosyal ilişkilerini bozan bir takıntı haline gelebilir" ifadelerini kullandı.

Nasıl tedavi edilir?
İşler, "Üç yaşında, kulak kepçesi erişkin büyüklüğünün yüzde 85'ine ulaşır; 4-5 yaşında gelişimini tamamlar. Çocuklarda kepçe kulak ameliyatı (otoplasti) için ideal yaş 4-6 yaş arası ve ilkokula gitmeden hemen önceki dönemdir. Ameliyatın bu dönemde yapılması, hem çocuğun ruhsal etkilenmesini önler, hem de yumuşak olan kıkırdakların daha kolay şekillenmesini sağlar. Tedavi edilmemiş kişiler, daha sonra her yaşta ameliyat edilebilir. Çeşitli kepçe kulak ameliyatı (otoplasti) yöntemleri mevcuttur. Ameliyat çocukluk çağındakilere genel anestezi; erişkinlere lokal anestezi veya sedasyonlu lokal anestezi altında uygulanır. Genelde kulak arkasından bir cilt kesisi yapılır; kulak kıkırdağının ön tarafı özel bir aletle çizilip zayıflatılarak kıvrılması kolay hale getirilir; kalıcı dikişlerle kıvrımları oluşturulur; dikişler yardımı ile kulak kepçesi kafaya sabitlenerek geriye yatırılır. Yaklaşık 1-2 saat süren bu yöntemin avantajları; oluşacak izin kulak arkasında kalması, kıkırdağın kesilmemesi, kulak arkasından cilt çıkartılmaması, ameliyat sonrası morarma ve şişliklerin çok az olması ve sonuçların kalıcı olmasıdır. Kepçe kulak düzeltme için uygulanan yöntemlerden bir tanesi, küçük bir girişim olan iple kepçe kulak estetiği yöntemidir. Hasta ameliyat istemiyorsa ve kulağındaki concha denilen kıkırdak kısım aşırı büyük değilse, bu yöntemle kulakları düzeltilebilir. Lokal anestezi altında, deri altından geçirilen ipler ile kulak arkaya doğru çektirilerek sabitlenir. Kıkırdak şekillendirme ile birlikte yapıldığı takdirde oldukça yüz güldürücü sonuçlar alınabilir" şeklinde konuştu


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