Kepçe kulak erkeklerde daha travmatik olabiliyor

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Esra Çelik, “Kulak kepçesinin kafatasıyla yaptığı açının fazla olmasından kaynaklanır. Kulak gelişimin yüzde 90’ını tamamladığı için 6 yaş operasyon için ideal zamandır. Aynı zamanda, çocuk okula başlamadan sorunu çözülmüş olur ve okulda arkadaşlarının alaylarına maruz kalarak stres yaşamaz. Bu yaşta kulak kıkırdakları daha esnek olduğu için ameliyatta kıkırdakları şekillendirmek erişkinlerinkinden daha kolay olur” dedi.

Kepçe kulak ameliyatının çocuklarda genel anestezi, erişkinlerde ise bölgesel anestezi ile yapıldığını ifade eden Op.Dr. Çelik, “Kulak arkasından yapılan kesi ile çalışılır. Ameliyattan sonra 3-5. gün pansuman açılır. Bir hafta 10 gün arası dikişler alınır. Daha sonra hastanın 3 hafta sürekli, ardından 1 ay da geceleri tenisçi bandajı kullanması istenir. Enfeksiyon, kan toplanması, asimetri oluşabilecek istenmeyen sonuçlar olup oldukça nadir görülür” diye konuştu.

“Erkeklerde daha travmatik olabiliyor”

Kepçe kulağın çocukluk çağlarında kişilerin üzerinde büyük bir psikolojik yük oluşturduğunu kaydeden Op.Dr. Çelik, “Özellikle ilkokul döneminde arkadaşları tarafından alay edilen çocuklarda kendine güvende kayıp, toplum içine çıkamama, derslerde başarısızlık, okula gitmeme isteği gibi psikolojik travmaya bağlı semptomlara yok açmaktadır. Erkekler ve kadınlarda eşit oranda görülebilen kepçe kulak deformitesi erkeklerde daha travmatik olabilmektedir. Çünkü uzun saçlar ile çoğu zaman bayanlarda kamufle edilip üzeri kapatılmaktadır. Fakat kepçe kulak deformitesine sahip kadınların da en büyük şikayeti saçlarını hiç toplayamamaktır” ifadelerini kullandı.