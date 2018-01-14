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Kepçe kulak mobing etkisi yapıyor

Öğrencilerin okul başarısını en çok 'kepçe kulak' mobinginin etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, kötü şakaların ise gelecekte sosyal bir fobi haline dönüşebileceğini söyledi.

Kepçe kulak mobing etkisi yapıyor

14 Ocak 2018 12:20

Eskiden ilkokul çağında çok sayıda başvuru olurken okulöncesi eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte başvuruların da arttığını belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, kepçe kulak ameliyatının 6 yaş itibariyle yapılabildiğini söyledi. Özcan, “Kepçe kulak problemi çocuk için okul çağında arkadaşlarının yaptığı kötü şakalarla ilerleyerek gelecekte sosyal bir fobi haline dönüşebilir. Kepçe kulak problemi bir başka deyişle, çocukların sadece görünümlerini değil, ilerleyen süreçte toplumdaki sosyal statülerini, karakterlerini ve ruh hallerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Konu çocuk ve çocukluk psikolojisi olunca, durumun hassasiyeti daha fazla artıyor. Çünkü bu süreçte yaşanan psikolojik yıkımı çocuk dile getiremez ve her açıdan gelişim çağındaki çocuk yetişkine nazaran çok daha derinden etkilenir” dedi.

Estetik ve plastik cerrahi ameliyatlarının sadece zenginlerin değil toplumun her kesiminden insanların olmazsa olmazı haline geldiği, lüks değil bir gereklilik olduğunu söyleyen Özcan, “Kız çocukları saçlarıyla belirli bir süre mevcut problemi kamufle edebiliyor. Ancak en geç 20-25'li yaşlarda ameliyat için mutlaka başvuruyorlar. Erkeklerde ise maalesef saç kısa olduğu için daha ağır mobinge maruz kalıyorlar. Anne ve babanın bilinçli olarak kepçe kulak problemini çocuğun psikolojisini etkileyecek raddeye getirmemesi ve bu konuda bilinçlenmesi önemlidir. Kepçe kulak bir hastalık değil, şekil bozukluğudur. Kulaklar ile kafatası arasında 25 - 30 dereceden fazla açı olması durumudur. Tamamen genetik nedenlerle görülür. Kulak gelişiminin yüzde 90’ı 6-7 yaş aralığında tamamlanmaktadır. Bu yaşlardan itibaren her yaş döneminde kepçe kulak estetiği uygulanabilir” şeklinde konuştu. 

Abdullah Çibir

Etiketler: kepçe kulak, mobing

 

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