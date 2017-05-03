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Kepçeler mevzi kazarken F-16’lar ise sınırı denetledi

Terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Suriye’nin Telabyad şehrinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınır hattında mevzi kazma ve güvenlik kuleleri inşa çalışmaları devam ederken, askeri uçaklar da sınırı denetledi.

Kepçeler mevzi kazarken F-16lar ise sınırı denetledi

03 Mayıs 2017 15:35

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Suriye’nin Telabyad şehrinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınır hattında mevzi kazma ve güvenlik kuleleri inşa çalışmaları devam ediyor. İş makineleri sınır hattında mevzi kazıp güvenlik kuleleri inşa ederken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16’lar ise alçak uçuşlar yaparak sınır hattını denetledi. Uçaklar, belli aralıklarla yaklaşık bir saat boyunca Şanlıurfa ve Akçakale arasında uçarken, sınır hattının sıfır noktasında bulunan iş makineleri ise mevzi kazmaya devam etti. Ayrıca gece saatlerinde Akçakale’ye 6 tank gönderildiği ve kazılan mevzilere konuşlandırılacağı öğrenilirken, daha öncede direkten yükselen sınırdaki dev Türk bayrağı, yapılan yeni kulenin üzerine taşındı. 

Şinasi İnan

Etiketler: F-16’lar, kepçe, sınır


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