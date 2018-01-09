Kepenge sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Olay, Yörük Mahallesi 371 Sokak No: 2 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden işe gitmek için çıkan Ahmet Er, arabasına binmek isterken bir kedi sesi duydu. Kedinin sesinin nereden geldiğini merak eden Er, kedinin işyerine ait deponun kepengine sıkıştığını fark etti. Kediyi sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan Er, başarılı olmayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Sıkıştığı yerden kurtarılan ve özgürlüğüne kavuşan kedi daha sonra kayıplara karıştı. Kediyi sıkıştığı yerden kurtaramayıp itfaiye ekiplerinden yardım isteyen Ahmet Er ise, “Ben itfaiye ekiplerini çağırarak vatandaşlık görevimi yerine getirdim. İtfaiye ekipleri sağ olsunlar kısa sürede gelip, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı” dedi.

Behzat Akcan

