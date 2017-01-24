Halep’ten ulaştırılacak olan 10 TIR insanı yardım konvoyu için Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nden uğurlama töreni düzenlendi. Hayrat Yardım Derneği Antalya Temsilcisi İsmail Bekleviş, törende yaptığı konuşmada Türkiye genelinde ‘Halep’e 300 TIR’ sloganı ile yardım kampanyası başlattıklarını, şu anda yardım TIR’ı sayısının 1058’e çıktığını belirtti.

Hayrat Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekrem Semiz de Kızılay ve AFAD ile birlikte kahraman Türk Ordusu’nun Fırat Kalkanı Operasyonu ile terörist unsurlardan temizlediği bölgelere ve Halep’ten göç edebilenlere yardım eli uzattıklarını söyledi.

“Halep’in yanında olmaya devam edeceğiz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise “Suriye’de yaşanan felaket nedeniyle ihtiyaç sahibi kardeşlerimize Kepez Belediyesi olarak çeşitli dönemlerde yardım elini uzattık, uzatmaya da devam edeceğiz. Hayrat Yardım, iyilikseverlerin hayırlarıyla Suriye ve Halep’deki kardeşlerimize derman olmaya, onların gözyaşlarını dindirmeye, acılarını hafiflettirmeye, onlara ensar olmaya gayret ediyorlar. Bizimle Halep’e yardım düşüncelerini paylaştıklarında elimizden gelen yardımı hiç sakınmadan onlarla paylaşacağımızı, böylesi güzel bir düşünceyi kartopu haline getireceğimizi ifade etmiştik. Bunun neticesinde bu kampanya düzenlendi. Bu gönderdiğimiz yardımlar Halepli kardeşlerimizin ellerine ulaşır ve onların dertlerine derman olur.”

“Dayanışma ile demir çemberi kıracağız”

Başkan Tütüncü, kahraman Türk ordusunun, mazlumlarının gözyaşının dinmesi için Fırat Kalkanı Operasyonu’nu yaptığına değinerek, “Bütün inananlar, dualarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve ordusunun yanında olduğunu ifade ediyor. Hayırseverlerimiz de yardımlarla kahraman ordumuzun elde edeceği zaferleri çok daha anlamlı hale getiriyor.

Bir araya gelmemiz, yardım elini uzatacak cesareti kendimizde bulmamız, bu organizasyonu yapmamız, atalarımızın iyiliksever bir anlayışın ürünüdür. Türk ordusu bugün sınırlarının dışında barışı, kardeşliği ve ülkesinin güvenliğini tesis etmek için amansız bir mücadelenin içerisinde olması, atalarımızdan bize kalan güzelliklerin bir yansımasıdır. Milletimiz, zor zamanları birbirlerine kenetlenerek aşmasını bilmiştir. Yine bu zor zamanlarda birbirimize kenetleneceğiz ve dayanışma ruhu ile demir çemberi kırıp parçalayacağız.”

Halep’e 10 TIR yardım

Antalya Vali Yardımcısı Salih Gürhan, “Kepez Belediyesi ve Hayrat Yardım Derneği ulvi bir görevi üstlendiler. Antalya’dan Halep’e uzanan yardım elini birlikte organize ettiler. Tarihi süreç içerisinde mazlumlara yardıma muhtaç olanlara sürekli yardım ettik, etmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmalardan sonra İl Müftüsü Osman Artan’ın yaptığı dua ile 10 TIR’dan oluşan yardım konvoyu Halep’e uğurlandı.

Serik Belediyesi, Emin Hanımlar Derneği, Akdeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu ve iş adamlarının da destek verdiği yardım kampanyası battaniye, yatak ve gıdadan oluşuyor.