Azerbaycan’da yaşayan Şii’ler, Kerbela şehitlerini andı. Başkent Bakü’de bulunan Teze Pir Camisini ziyaret eden Azerbaycanlılar, zincir vurup mersiye okudu. Ayrıca Kafkas Müslümanları İdaresi’nde düzenlenen törendeyse (QMİ) zincir vurmak yerine kalıtsal kan hastalıklarından sıkıntı çekenlere yardım amacıyla gönüllü kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya katılarak kan bağışlamak isteyen vatandaşlar camilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Aşure törenlerinde Bakü'deki camilerde ve bölgelerde de 15’e yakın camide kan bağışı kampanyası düzenleniyor. Kafkas Müslümanları İdaresi ve Sağlık Bakanlığının organizasyonu ile düzenlenen kampanya akşam saatlerinde kadar devam edecek.

Vatandaşlar Bakü’deki Teze Pir, Bibiheybet, İçerişehir Cuma Camii’nde ve bölgelerdeki camilerde kan bağışı kampanyasına sabah saatlerinden itibaren bin 600’den fazla insan destek oldu. Kan verenler arasında Kafkas Müslümanları İdaresi başkanı Şeyh Allahşükür Paşazade, Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi (DQİDK) Başkanı Mübariz Kurbanlı ve bazı milletvekilleri de yer aldı.

Kamil Nadirli



