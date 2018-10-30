Kerbela'da insan seli

Her yıl Aşure Günü'nden 40 gün sonra başlayan Erbain matem günü anmaları başladı. Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarının Irak'ın Kerbela şehrinde şehit edilişlerinin 40'ıncı günü olan Erbain matem günü nedeniyle dünyanın dört bir yanından Şii Müslümanlar Kerbela'ya geliyor. İlk olarak Irak'ın Necef şehrinde bulunan Hazreti Ali'nin türbesini ziyaret eden milyonlar, Kerbela'ya doğru 80 kilometrelik yolu yürüyerek kat ediyor.

Türk bayrakları dikkat çekti

Dünyanın birçok noktasından gelen ziyaretçiler Hazreti Hüseyin'i temsil eden resimler ve bayraklarla yürüyor. Türkiye'den de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı Erbain yolculuğuna Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız da iştirak etti. Necef-Kerbela arasındaki Türk bayrakları ise dikkat çekti.

Yeme içme Konaklama ücretsiz

80 kilometrelik yolda stantlar kuran Irak halkı ziyaretçilere her türlü imkanı sağlıyor. Erbain için gelen misafirlere konaklama, yeme içme ve sağlık hizmetleri ücretsiz olarak tahsis ediliyor. Yoğun güvenlik önlemleri alan Irak Ordusu, Kerbela'ya giriş çıkışlarda oluşturdukları güvenlik noktalarında herkesin üstünü arıyor.