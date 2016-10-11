Turgutlu Hüseyniye Cami ve Caferi cemaati tarafından organize edilen programa Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Türkiye Azerbaycan Derneği Manisa İl Başkanı ve Turgutlu Şehir Meclis Üyesi Ender Solhan, Turgutlu Iğdırlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Turgutlu Şehir Meclis Üyesi Tamer Dizman ve Caferi cemaati katıldı. Anma programında Kerbela’da yaşanan olaylar anlatılırken Caferi vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. İmam Hz. Hüseyin’in katledilişinin detayları katılımcılara anlatılırken program deste ve mersiyelerle devam etti. Öte yandan anma programı sonrası cemaat cami avlusunda gelen Kızılay aracında kan verdi.