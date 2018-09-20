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Kerem Kamal Dünya şampiyonu

Kerem Kamal Dünya şampiyonu
Kerem Kamal Dünya şampiyonu

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde 60 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kerem Kamal, şampiyon oldu. 

Trnava kentinde devam eden şampiyonada grekoromen stil 60 kiloda mindere çıkan Kerem Kamal, finalde Hindistanlı Vijay Vijay ile karşılaştı. Milli güreşçi, müsabakayı 10-0 sayı tuşuyla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Kerem Kamal yıldızlarda 3 Avrupa şampiyonluğu, gençlerde ve U23 Avrupa şampiyonu, gençlerde 2 Dünya ve Balkan şampiyonluğu ile toplamda 8 altın madalya kazandı. Şampiyon güreşçinin ayrıca yıldızlarda 3 kez dünya 2.'liği ve 1 Avrupa 3.'lüğü bulunuyor.

Milliler Dünya 4.'sü

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Türkiye, dünya üçüncülüğünü kıl payı kaçırdı ve dördüncü oldu.

Milli takımımız şampiyonada 1 altın madalya, (Kerem Kamal), 2 bronz madalya (Erkan Ergen, Muhitdin Sarıçiçek), toplam 3 madalya kazandı. İran 4 altın, 2 bronz madalya ile 1., Rusya 2 altın 5 bronz madalya ile 2., Ermenistan ise 1 altın 2 bronz madalya ile üçüncülüğü elde etti.  

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