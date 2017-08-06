Diğer
Kategoriler

Kerem Kamal, Dünya Şampiyonu oldu

Finlandiya’da düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonasının son gününde Türkiye fırtınası esti.

Kerem Kamal, Dünya Şampiyonu oldu

06 Ağustos 2017 21:41

 Grekoromen stilde yapılan müsabakalarda 55 kiloda Kerem Kamal, altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olurken, 84 kiloda güreşen Salih Aydın ise bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Türkiye takım klasmanında dünya üçüncüsü oldu.

Finlandiya’nın Tampere kentinde 1-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası son gün müsabakaları ile sona erdi. Grekoromen stil 55, 66, 84 ve 120 kilolarında yapılan müsabakalarda mücadele eden milli güreşçiler, 4 sıkletin üçünde finale kalarak büyük bir başarıya imza attılar.

Güreşin yeni yıldızı doğdu

Şampiyonanın son gününde 55 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, ilk maçında Moldovalı, çeyrek finalde Gürcistanlı ve yarı finalde ise Özbekistanlı rakiplerini tek tek devirerek finale kadar yükseldi. Finalde Kırgizistanlı Zholaman Sharshenbekov ile karşılaşan Kerem, Zholaman’ı da 12-3’lük skorla sayı tuşu ederek Dünya Şampiyonu oldu. Kerem, aynı zamanda geçtiğimiz aylarda Almanya’nın Dortmund kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi olmuştu.

Salih Aydın göz doldurdu

Şampiyonada 84 kiloda Türkiye’yi temsil eden Salih Aydın ise ilk maçında Azerbaycanlı rakibini 5-3, çeyrek finalde Kazakistanlı rakibini 5-1 yenerek yarı finale kadar yükseldi. Burada Rus rakibi Aleksandr Andrevitch Komarov’a şanssız bir şekilde 2-1 yenilen Salih, akşam seansında bronz madalya için çıktığı maçta Romanyalı rakibi Nicu Samuel Ojog’u 7-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Murat Fırat son puan avantajına yenildi

66 kiloda iyi bir başlangıç yapan Murat Fırat, eleme turunda Japon rakibini, 1/8 turunda Gürcistanlı rakibini, çeyrek finalde Bulgar rakibini devirerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde Ermeni rakibi ile karşılaşan Murat Fırat, 3-3 skorla son sayı puanı avantajı ile finali rakibine kaptırdı. Akşam seansında üçüncülük mücadelesi veren Fırat, Azerbaycanlı rakibi Namaz Rustamov’a 2-2’lik skorla yine son puan avantajıyla kaybetti. Bu sonuçla Murat, sıralamada dünya beşincisi oldu.

Burak Çakırca iyi başladı kötü bitirdi

120 kiloda mindere çıkan bir diğer güreşçi Burak Çakırca ise eleme turunda karşılaştığı Koreli rakibini 3-0’lık skorla yendikten sonra 1/8 turunda karşılaştığı Ermeni rakine 5-2 yenilerek şampiyonadan elendi.

Türkiye, Grekoromende dünya üçüncüsü oldu

Yapılan müsabakalar neticesinde Grekoromen Milli Takımı 1 altın, 1 gümüş ve 2 dünya beşinciliği ile toplamda 8 sıklette 38 puan toplayarak 29 ülke arasında dünya üçüncüsü oldu. Şampiyonada 58 puan toplayan İran birinci olurken, 53 puanla Rusya ikinci sırayı aldı. 

Etiketler: dünya şampiyonu, Kerem Kamal


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!