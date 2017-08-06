Kerem Kamal, Dünya Şampiyonu oldu

Grekoromen stilde yapılan müsabakalarda 55 kiloda Kerem Kamal, altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olurken, 84 kiloda güreşen Salih Aydın ise bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Türkiye takım klasmanında dünya üçüncüsü oldu.

Finlandiya’nın Tampere kentinde 1-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası son gün müsabakaları ile sona erdi. Grekoromen stil 55, 66, 84 ve 120 kilolarında yapılan müsabakalarda mücadele eden milli güreşçiler, 4 sıkletin üçünde finale kalarak büyük bir başarıya imza attılar.

Güreşin yeni yıldızı doğdu

Şampiyonanın son gününde 55 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, ilk maçında Moldovalı, çeyrek finalde Gürcistanlı ve yarı finalde ise Özbekistanlı rakiplerini tek tek devirerek finale kadar yükseldi. Finalde Kırgizistanlı Zholaman Sharshenbekov ile karşılaşan Kerem, Zholaman’ı da 12-3’lük skorla sayı tuşu ederek Dünya Şampiyonu oldu. Kerem, aynı zamanda geçtiğimiz aylarda Almanya’nın Dortmund kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi olmuştu.

Salih Aydın göz doldurdu

Şampiyonada 84 kiloda Türkiye’yi temsil eden Salih Aydın ise ilk maçında Azerbaycanlı rakibini 5-3, çeyrek finalde Kazakistanlı rakibini 5-1 yenerek yarı finale kadar yükseldi. Burada Rus rakibi Aleksandr Andrevitch Komarov’a şanssız bir şekilde 2-1 yenilen Salih, akşam seansında bronz madalya için çıktığı maçta Romanyalı rakibi Nicu Samuel Ojog’u 7-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Murat Fırat son puan avantajına yenildi

66 kiloda iyi bir başlangıç yapan Murat Fırat, eleme turunda Japon rakibini, 1/8 turunda Gürcistanlı rakibini, çeyrek finalde Bulgar rakibini devirerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde Ermeni rakibi ile karşılaşan Murat Fırat, 3-3 skorla son sayı puanı avantajı ile finali rakibine kaptırdı. Akşam seansında üçüncülük mücadelesi veren Fırat, Azerbaycanlı rakibi Namaz Rustamov’a 2-2’lik skorla yine son puan avantajıyla kaybetti. Bu sonuçla Murat, sıralamada dünya beşincisi oldu.

Burak Çakırca iyi başladı kötü bitirdi

120 kiloda mindere çıkan bir diğer güreşçi Burak Çakırca ise eleme turunda karşılaştığı Koreli rakibini 3-0’lık skorla yendikten sonra 1/8 turunda karşılaştığı Ermeni rakine 5-2 yenilerek şampiyonadan elendi.

Türkiye, Grekoromende dünya üçüncüsü oldu

Yapılan müsabakalar neticesinde Grekoromen Milli Takımı 1 altın, 1 gümüş ve 2 dünya beşinciliği ile toplamda 8 sıklette 38 puan toplayarak 29 ülke arasında dünya üçüncüsü oldu. Şampiyonada 58 puan toplayan İran birinci olurken, 53 puanla Rusya ikinci sırayı aldı.