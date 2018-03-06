Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu

15 Eylül 2017 tarihinde annesi Selvi Kılıçdaroğlu, nişanlısı Mine Alşan ile birlikte Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası'na gelerek birliğine teslim olan Kerem Kılıçdaroğlu, 6 ay süren kısa dönem askerlik vazifesini tamamlayarak sabah saatlerinde kışlasından ayrıldı. Kerem Kılıçdaroğlu, kışladan ayrıldıktan sonra CHP İl Başkanı Ulaş Karasu ve bazı partililerle birlikte kahvaltı yaptı. 6 Ekim 2017 tarihinde yemin eden Kerem Kılıçdaroğlu'nun yemin törenine babası Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.

Onur Erden - Veysel Korkmaz

