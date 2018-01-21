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Kereste fabrikasında çıkan yangın korkuttu!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında gece geç saatlerin çıkan yangın korkuttu.

Kereste fabrikasında çıkan yangın korkuttu!

21 Ocak 2018 13:15
Kereste fabrikasında çıkan yangın korkuttu! - Tıkla İzle

Yangın, Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi’nde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Topağaç Mahallesinde bulunan kereste fabrikasında gece geç saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. 

Ali Yıldırım

 

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