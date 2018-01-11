Kereviz para etmeyince tarlada kaldı

Karaciğer dostu olarak bilinen kereviz üreticisini üzdü. Pazarda kerevizin tanesi 3 liradan satılırken, çiftçi ise 50 kuruştan satıyor. Durum böyle olunca kerevizler tarlada çürümeye terk edildi. Sattıkları kerevizin masraflarını karşılamadığını belirten çiftçiler, 8 yıl önce 1 lira 50 kuruşa sattıkları kerevizi bugün kilosu 50 kuruştan sattıklarını belirtti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Çukurca kırsal mahallesinde kereviz hasadına başlayan üreticiler, tarlada 50 kuruş, pazarda 3 lira olduğunu görünce, kerevizleri toplamaktan vazgeçti.

Bu yıl kerevizin üreticiyi memnun etmediğini ifade eden Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya, "Kereviz yetiştirmesi meşakkatli bir mahsul. Ocak ayının sonunda tohumları ekilir. Haziran ayında sökülen çimler tarlalara ekilir, daha sonra gübre ve suyu atılır. Aralık ve ocak ayalarında hasadı başlar. Bunu sökmesi de ayrı bir dert. Karda toplanır. Bu kadar meşakkatli bir mahsulün bugünlerde piyasası dibe vurdu. Para etmediği için üretici tarladan mahsulünü sökemiyor, böyle giderse ürün tarlada çürüyecek. Bu masraflı bir mahsul. Biz toplayıp hale gönderiyoruz. Orada da 50 kuruş ile 1 lira arasında satılıyor. Halde satılan üründen bize kesintili para geliyor. Yani ortalama kilosu 50 kuruşa geliyor. Bu da masrafları kurtarmıyor. Kereviz ekimi her yıl azalıyor. Bu yıl ekenler seneye ekmeyecek. Tarlada kilosu 50 kuruş olan kerevizin Bursa'da pazarda adedi 3 lira. Bu rakam İstanbul pazarlarında daha yüksek. Biz bu ürünün kilosunu 8 yıl önce 1 lira 50 kuruş ila 2 lira arasında satıyorduk" dedi.

Burak Türker - Uğur Uslubaş