Konuyla ilgili açıklama yapan Kerimcan Durmaz, “İnsanlar çok abartarak yansıtıyorlar. Mekanda çıkan bir olaydan dolayı beni menajerim ve güvenlikler dışarı çıkardılar. Dışarı çıkarken bir anda kargaşa içerisinde kaldık. Ben kaçarken merdivenlerde ayağımı burktum” dedi.

Dün akşam Samsun’un Canik ilçesindeki Piazza Alışveriş Merkezi’nin içinde bulunan bir eğlence mekanında sahneye çıkan Kerimcan Durmaz’ın konserinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı arbede çıktığı ve Durmaz’ın silahlı saldırıya uğradığı iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Saldırıda hafif yaralandığı iddia edilen Durmaz’ı güvenlik görevlilerinin sahneden uzaklaştırdığı belirtildi.

Saldırı sonrası sosyal medyada takipçiler saldırıyı kınarken, Durmaz’a da ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundular.

Kerimcan Durmaz: “Sadece ayağım burkuldu”

Bu sabah saatlerinde özel bir televizyon programına telefonla bağlanarak Samsun’da yaşanan saldırı hakkında bilgi veren sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medyada çıkan haberlerin fazla abartıldığını söyledi. Durmaz, “İnsanlar o kadar çok abartarak yansıtıyorlar. Mekanda çıkan bir olaydan dolayı beni menajerim ve güvenlikler dışarı çıkardılar. Dışarı çıkarken bir anda kargaşa içerisinde kaldık. Etrafımızda insanlar falan. Ben kaçarken merdivenlerde ayağımı burktum. Ayağımı burkunca şişti. Bizde hemen İstanbul’a geldik. İstanbul’da bir hastaneye geldim” diye konuştu.

“Mekanda silah sesi duymadım”

Olayın neden çıktığı ile ilgili bir bilgisinin olmadığını ifade eden Durmaz, “Çıkan arbedede ben silah sesi duymadım ama mekanın içerisinde silahla ateş edildiğini duydum fakat bu kurusıkıymış. Benim daha önce çıktığım ve gayet eğlendiğim bir mekandı. Yaklaşık 7-8 ay sonra dün akşam tekrar çıktım. Bu olayı Samsun’daki tüm insanlara mal edemem. Bunu orada birkaç tane insanın yaptığı bir şey. Şuanda psikolojikmen Samsun’a bir daha gitmeyi düşünmem. Ben hiçbir şeyin farkında bile değildim. Beni aldılar götürdüler. Götürürken biranda kargaşanın arasında kaldım. Koşarken merdivenlerde ayağımı burktum. Sadece ayağımda bir burkulma var, onun dışında hiçbir şeyim yok. Bir anda arbedenin içerisinde kaldım ve paniğe kapıldım” diye konuştu.

“Bundan sonra gideceğim yerlerde tedbirli olacağım”

Ayağımdaki burkulmadan dolayı bir süre ara verip dinleneceğini belirten Durmaz, “Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Anlamsız ve saçma bir şey oldu. Biranda olunca etkilendim. O sırada yanında güvenliğim, menajerim ve asistanım vardı. Ben inşaları anlamıyorum ne batıyor, neyden rahatsız oluyorlar anlamış değilim. Bundan sonra gideceğim yerlerde daha tedbirli olacağım” şeklinde konuştu.

Gökhan İçkilli

