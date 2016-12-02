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Kerimcan Durmaz’a darp olayında yeni gelişme

Samsun’da sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın sahneye çıktığı kafede darp edilmesi olayıyla ilgili polise teslim olan 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kerimcan Durmaza darp olayında yeni gelişme

02 Aralık 2016 19:16

Olay, Samsun’un Canik ilçesindeki Piazza Alışveriş Merkezi’nin içinde bulunan bir eğlence mekanında önceki gece meydana gelmişti. Sahneye çıkan Kerimcan Durmaz’ın konserinde olay çıkmış, sanatçı şişe atılmasının ardından sahneden kaçarken darp edilerek yaralanmıştı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini tespit ettiği öğrenildi. Keremcan Durman'ın darp edilmesi ile ilgili bugün Irmak Polis Merkezi'ne giden Güney A., Doğukan B., Uğur D. ve Kenan K. polise teslim oldu.

Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 4 kişi, savcı tarafından ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol alınmaları için nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren gençler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Muammer Ay

Etiketler: darp, kerimcan durmaz, Samsun


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