Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kerimcan Durmaz'ı darp olayında 4 kişi polise teslim oldu

Kerimcan Durmaz'ı darp olayında 4 kişi polise teslim oldu

Samsun’da sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın önceki akşam sahneye çıktığı kafede saldırıya uğrayarak darp edilmesi olayıyla ilgili 4 kişi polise teslim oldu.

Kerimcan Durmazı darp olayında 4 kişi polise teslim oldu

02 Aralık 2016 15:06
Kerimcan Durmaz'ı darp olayında 4 kişi polise teslim oldu - Tıkla İzle

Olay, Samsun’un Canik ilçesindeki Piazza Alışveriş Merkezi’nin içinde bulunan bir eğlence mekanında önceki akşam meydana gelmişti. Sahneye çıkan Kerimcan Durmaz’ın konserinde olay çıkmış, sanatçı şişe atılmasının ardından sahneden kaçarken darp edilerek yaralanmıştı. Keremcan Durman'ın darp edilmesi ile ilgili bugün Irmak Polis Merkezine giden Güney A., Doğukan B., Uğur D. ve Kenan K. polise teslim oldu. Sağlık kontrolü için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 4 kişi, polis merkezi çıkışında, "Teknoloji canavarlarına sesleniyoruz, devletin her şeyine hakim olabilirler ama Türk gençliğine hakim olamazlar. Tek gözlü canavarlar bilsin. Gençliğimizi i...yaptılar. Bunu herkes bilsin" dediler.

Gözaltına alınan gençlerin arkadaşları ise polis aracına bindikleri sırada onları alkışlarla karşıladı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay
SAMSUN 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç