Olay, Samsun’un Canik ilçesindeki Piazza Alışveriş Merkezi’nin içinde bulunan bir eğlence mekanında önceki akşam meydana gelmişti. Sahneye çıkan Kerimcan Durmaz’ın konserinde olay çıkmış, sanatçı şişe atılmasının ardından sahneden kaçarken darp edilerek yaralanmıştı. Keremcan Durman'ın darp edilmesi ile ilgili bugün Irmak Polis Merkezine giden Güney A., Doğukan B., Uğur D. ve Kenan K. polise teslim oldu. Sağlık kontrolü için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 4 kişi, polis merkezi çıkışında, "Teknoloji canavarlarına sesleniyoruz, devletin her şeyine hakim olabilirler ama Türk gençliğine hakim olamazlar. Tek gözlü canavarlar bilsin. Gençliğimizi i...yaptılar. Bunu herkes bilsin" dediler.

Gözaltına alınan gençlerin arkadaşları ise polis aracına bindikleri sırada onları alkışlarla karşıladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay

SAMSUN