Kerkük Operasyon Komutanı'ndan kiliseye sürpriz ziyaret

Kerkük Operasyonlar Komutanı General Fazıl Ali Ümran, Kerkük şehrinin merkezinde bulunan Kalbul Akdas Kilisesine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Ümran'ı ziyaretinde Hristiyan din adamları, papaz İstifan Rabban, Kays Mumtaz ve Hristiyanların önde gelen temsilcileri karşıladı. Ümran, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. "Hristiyanların, Kerkük'ten göç etmemeleri ve evlerini terk etmemeleri şehrin ne kadar güvenli olduğunu gösteriyor" diyen Ümran, "Kerkük'te ziyaretimizin amacı, Hristiyanlara güven vermek. Gerekirse tüm şehirdeki kiliseleri de koruruz" diye konuştu.

Papaz Siliva Aziz, "Elele vererek, barışı sağlamak için elimizden geleni yaparız. Komutana güvence verdiği için çok teşekkür ederiz" dedi.

Papaz Kays Mumtaz ise, "Şehir güvenli. Kerkük'ü terk eden vatandaşlarımız geri dönmeli" şeklinde konuştu.

Semir Yemenci

