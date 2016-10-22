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Kerkük'te 3 DAEŞ militanı ele geçirildi

Kerkük’te 3 DAEŞ militanı güvenlik güçleri tarafından yakalanırken, 10 militan kuşatıldı.

Kerkükte 3 DAEŞ militanı ele geçirildi

22 Ekim 2016 10:24

DAEŞ militanları dün sabah saatlerinde Irak’ın Kerkük kentinde kamu binalarına saldırı düzenlemiş, güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıkmıştı. Akşam saatlerine kadar süren şiddetli çatışmada, terör örgütü DAEŞ militanlarının sığındığı otel Peşmerge ve güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınmıştı. Bu sabah itibariyle güvenlik güçlerinin, 3 DAEŞ militanını ele geçirdiği, 110 militanın ise kuşatıldığı kaydedildi.
Öte yandan, güvenlik güçleriyle bir okul binasında kuşatılan DAEŞ militanları arasında çatışma yaşanıyor.

Etiketler: Kerkük


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