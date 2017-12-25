Diğer
Kategoriler

Kerkük'te biri polis şefi 4 kişi öldürüldü

Kerkük’te dün gece suikast sonucu 1'i polis şefi 4 kişi öldürüldü.

Kerkükte biri polis şefi 4 kişi öldürüldü

25 Aralık 2017 10:46

Polis, dün gece Kerkük ile Huveyce arasında silahlı kişilerin pusu kurarak bir polis şefi ve oğlunu öldürdüğünü açıkladı. Polis aynı yerde yine silahlı militanların bir aşiret reisi ile karısını öldürdüğünü bildirdi.
Kerkük ile Huveyce arasındaki yolda silahlı milislerin açtığı ateş sonucu Polis Şefi Albay Fadıl el Sabavi ve oğlunun vurularak öldürüldüğü polis kaynaklarınca açıklandı.
Yine aynı mevkide kimliği henüz belirlenemeyen silahlı şahısların El Cehiş kabilesinin reisi ve karısının içinde bulunduğu arabaya silahlı saldırıda bulunduğu, kabile reisi ve karısının olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. 

Muhammed Omer Serrac

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç