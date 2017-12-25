Kerkük'te biri polis şefi 4 kişi öldürüldü

Polis, dün gece Kerkük ile Huveyce arasında silahlı kişilerin pusu kurarak bir polis şefi ve oğlunu öldürdüğünü açıkladı. Polis aynı yerde yine silahlı militanların bir aşiret reisi ile karısını öldürdüğünü bildirdi.

Kerkük ile Huveyce arasındaki yolda silahlı milislerin açtığı ateş sonucu Polis Şefi Albay Fadıl el Sabavi ve oğlunun vurularak öldürüldüğü polis kaynaklarınca açıklandı.

Yine aynı mevkide kimliği henüz belirlenemeyen silahlı şahısların El Cehiş kabilesinin reisi ve karısının içinde bulunduğu arabaya silahlı saldırıda bulunduğu, kabile reisi ve karısının olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Muhammed Omer Serrac