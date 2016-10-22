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Kerkük'te çatışmalar şiddetlendi

İhlas Haber Ajansı ekipleri, DAEŞ militanlarının saldırdığı Kerkük şehrine girdi. Güvenliğin yüzde 90 dolayında sağlandığı Kerkük'ün arka sokaklarında ise çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Kerkükte çatışmalar şiddetlendi
Kerkük'te çatışmalar şiddetlendi - Foto Galeri

22 Ekim 2016 16:37
Kerkük'te çatışmalar şiddetlendi - Tıkla İzle

Kerkük şehir merkezinde ise çatışmaların izleri halen tazeliğini korurken, vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışıyor. 

DAEŞ militanlarının önceki gece yarısı saldırdığı Kerkük'ün arka mahallelerinde çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. İhlas Haber Ajansı ekipleri, çatışmaların halen devam ettiği Esra Mefkudin (Esir ve Kayıplar) semtine girdi. Yaşamın devam ettiği mahallede şiddetli çatışmalar yaşanırken, bölge adeta ablukaya alındı. Irak Ordusu, Irak Polisi ve Peşmerge güçleri, DAEŞ militanlarının sığındığı okulu adeta bombardımana tuttu. DAEŞ terör örgütü militanları ise askeri güçlere keskin nişancılarla ve canlı bombalarla karşılık veriyor.
Kerkük'ün bir yanında şiddetli çatışmalar yaşanırken, bir yanında ise hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Sokağa çıkma yasağı devam ederken, bir yandan da vatandaşlar yaralarını sarmaya başladı. DAEŞ militanlarının saldırıları başlattığı oteller kullanılmaz hale gelirken, birçok aracın da yağmur gibi yağan kurşunlardan ve patlayan bombalardan isabet aldığı görüldü.

Çatışmada oteli adeta harabeye dönen Gazi Kayacı, “Gece saat 03.00 sularıydı. Teröristler buraya geldi. Polislere ateş ettiler. Sonra polisler de karşılık verdi. Militanların dışarıdan nasıl geldiğini bilmiyoruz. İçeride de olabilirlerdi. Allah'a şükür bunu da atlattık” dedi.

Irak Polisi ve Ordusu, DAEŞ militanlarından temizlenen bölgelere ise kendi bayraklarını asarak gövde gösterisi yaptı. Kerkük polisi, emniyete alınan sokaklarda ise adeta kuş uçurtmuyor. 

İsmail Coşkun - Mehmet Altunışık


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