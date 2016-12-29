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Kerry'nin sözleri İsrail'i çıldırttı!

ABD Dışişleri Bakanı'nın İsrail ve Filistin arasında iki devletli bir çözümden başka bir yol olmadığını söylemesi, Tel Aviv'de büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Washington'dan gelen açıklamayı kınayan İsrail Başbakanı Netanyahu, Kerry'yi takıntılı olmakla suçladı.

Kerrynin sözleri İsraili çıldırttı!

29 Aralık 2016 09:11

ABD'nin tarihi bir kararla Birleşmiş Millletler Genel Kurulu'nda (BMGK) İsrail lehine değil de çekimser oy vermesi, Washington ve Tel Aviv arasında büyük bir gerilime yol açtı.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin iki devletli çözüme destek vermesi, İsrail'i kızdırdı. Kerry'nin sözlerini kınayan Başbakan Binyamin Netanyahu, hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Netanyahu'ya göre, Kerry'nin açıklamaları dengesiz ve saplantılı. Yazılı açıklama yapan Netanyahu, "Kerry önyargılı. Yahudi yerleşimlerini takıntı haline getirmiş durumda" dedi.

KERRY: GELECEK ŞİMDİ TEHLİKEDE

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, iki devlet esasına dayanan İsrail-Filistin barış anlaşmasının tehlikede olduğunu belirterek dün akşam Tel Aviv'i uyarmıştı. BMGK'da verdikleri oyu savunan Kerry, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İki devletli çözüm, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın tek yoludur. İsrail'in bir Yahudi devleti ve demokratik bir devlet olarak geleceğini sağlama almanın tek yoludur. Bu gelecek şimdi tehlikede. Dostlar birbirilerine zor gerçekleri söylemelidirler ve dostluklar karşılıklı saygı gerektirir. Uygulanabilir iki devletli çözümün gözlerimizin önünde yıkılmasına izin verirsek İsrail'i hakkıyla savunamayız ve koruyamayız."

Kerry ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun söylemleri ile eylemlerinin uyuşmadığını da ifade ederek "İki devletli çözümden yana olduğunu söylüyor ancak İsrail tarihinin en sağcı hükümetine Başbakanlık ediyor" dedi.

FİLİSTİN'DEN JET AÇIKLAMA

Filistin lideri Mahmud Abbas ise, Kerry'nin sözlerinden sonra barış müzakerelerine hazır olduğunu duyurdu. Yazılı bir açıklama yapan Filistin lideri, "İsrail'in Doğu Kudüs dahil Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını durdurması ve karşılıklı imzalanan anlaşmaları uygulaması durumunda barış müzakereleri yeniden başlatmaya hazırız" ifadesini kullandı.

TRUMP YİNE İSRAİL'İ SAVUNDU

Yaklaşık 20 gün sonra ABD'nin yeni başkanı olacak Donald Trump ise, İsrail'e desteğini Twitter mesajlarıyla gösterdi.

Göreve başlayıncaya kadar Tel Aviv'in dayanmasını isteyen Trump, İsrail'in 'hor görülmesi ve saygısızlığa uğramasına' izin vermeyeceğini söyledi.

Geçen hafta BMGK'da alınan karar, İsrail'in derhal ve tamamen işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşimlerini durdurmasını istiyor. Doğu Kudüs'ü de kapsayan karara göre, İsrail'in yaptığı evlerin yasal dayanağı yok. Mısır tarafından önerilip geri çekilen tasarı, ardından birkaç farklı ülke tarafından BMGK'ya sunuldu. ABD, her zaman yaptığı gibi veto etmek yerine bu kez çekimser kalınca tarihi karar çıkmış oldu.

1967'den beri İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs, 140 ayrı yerleşim bölgesi bulunuyor. Söz konusu bölgelerde, 500 bine yakın Yahudi yaşıyor.

Kaynak: Milliyet

Etiketler: ABD, israil, John Kerry, Netanyahu


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