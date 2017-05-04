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Kertenkele gibi kumaş

Bilim adamlarının ilk adımını attığı kendini tamir eden kumaş teknolojisi, İmperialnotion şirketi tarafından ilk kez satışa sunuldu.

Kertenkele gibi kumaş
Kertenkele gibi kumaş - Foto Galeri

04 Mayıs 2017 12:21
Kertenkele gibi kumaş - Tıkla İzle

Meşhur sinema karakteri Wolverine'den esinlenerek tasarlanan kendini tamir eden kumaş, bir giyim şirketi tarafından satışa sunuldu. Ceket ve çanta çeşitlerinde kullanılan kumaş dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumalı. Şirket tarafından çekilen görüntülerde kumaşta açılan delik saniyeler içinde kendi kendini tamir ediyor.

İlk olarak California Üniversitesi tarafından geliştirilen özel kumaş, yırtılma veya kesilme gibi durumlarda ilk haline dönebiliyor. 'Yapay kas' teknolojisi adı verilen yöntemle elde edilen materyal, sadece kumaşlarda değil diğer ürünlerde de kullanılabilecek.

Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Chao Wang, küçüklüğünde sinema kahramanı Wolverine'nin hayranı olduğunu belirterek, "Wolverine kahramandı çünkü dünyayı kurtarabiliyordu. Dünya kurtarmasının en büyük nedeni de kendi vücudunu iyileştirebilmesi. Üzerinde çalıştığımız bu kumaşta kendi kendini yenileme özelliğine sahip" dedi. 

İdris Altun


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