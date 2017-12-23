Keşan’da kar yağışı

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini daha da arttırdı.

Kar yağışı Keşan-Çanakkale yolu üzerinde trafiği olumsuz etkiledi. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, kara yolları ekipleri yol üzerinde trafiğin akışını sağlamak amacıyla çalışmalarda bulundu.

İZZETİYE MAHALLESİ YAKINLARINDA TRAFİK TIKANDI

İzzetiye Mahallesi yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazası yaşanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İki ağır vasıta ve bir otomobilin karıştığı kaza nedeniyle yol trafiğe yaklaşık 1,5 saat kapatıldı. Kazaya karışan araçlar ise vinç, iş makineleri ve çekiciler ile kaldırıldı.

Yapılan çalışmaların ardından Keşan-Çanakkale yolu trafiğe yeniden açıldı.

Ekipler, sürücüleri tedbirli olarak yola devam etmeleri konusunda uyardı.