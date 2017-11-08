Keşan’da yere çöp atana 31 TL ceza

İki maddeden oluşan tebliğde, Keşan’da kış aylarında ortaya çıkan hava kirliliğinin önlenmesi için uyulması gereken kurallardan söz edilip, aksi davrananlara uygulanacak cezai uygulamalar belirtiliyor. Tebliğe göre uyarılara rağmen kurallara uymamakta ısrar edenlere 227 TL, çöpünü çöp konteyneri yerine başka yere atanlara 31 TL, kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi gibi yığınlara bin 155 TL ceza uygulanacak. Israrla kurallara uymayan kalorifercilerin yakma belgesi tutanak tutularak iptal edilecek.

Ayhan Gülver

