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Keşan’da yere çöp atana 31 TL ceza

Edirne’nin Keşan ilçesinde belediye temizlik işleri ekipleri, işyeri, konut sahipleri, apartman, site yöneticileri ve kalorifer yakıcılarının kış aylarında yaşanan hava kirliliği ile ilgili uyulması gereken önlemler tebliği bastırarak, bina girişlerine ve vatandaşların görebilecekleri yerlere astı.

Keşanda yere çöp atana 31 TL ceza

08 Kasım 2017 18:54

İki maddeden oluşan tebliğde, Keşan’da kış aylarında ortaya çıkan hava kirliliğinin önlenmesi için uyulması gereken kurallardan söz edilip, aksi davrananlara uygulanacak cezai uygulamalar belirtiliyor. Tebliğe göre uyarılara rağmen kurallara uymamakta ısrar edenlere 227 TL, çöpünü çöp konteyneri yerine başka yere atanlara 31 TL, kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi gibi yığınlara bin 155 TL ceza uygulanacak. Israrla kurallara uymayan kalorifercilerin yakma belgesi tutanak tutularak iptal edilecek. 

Ayhan Gülver
 

 

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