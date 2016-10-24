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Keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellik: İkizdere

Yılın dört mevsimi ayrı bir güzel olan Rize’nin İkizdere ilçesi, gizli kalan doğal güzellikleri ile keşfedilmeyi bekliyor.

Keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellik: İkizdere

24 Ekim 2016 12:56

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turizm alanında parlayan yıldızı olan Rize’nin İkizdere ilçesi, sahip olduğu doğal güzelliklerin fark edilmesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyanın en kaliteli beş termal su kaynağından bir tanesine de sahip olan ilçe, her yıl katlanan rakamlarla çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor. Su, güneş, termal ve ormanın bir arada olduğu ilçeyi en yoğun şekilde Arap turistler ziyaret ediyor. Yaz aylarında yoğun olarak turist çeken İkizdere, sonbahar mevsiminde de aynı bir güzel. Ağaçların yapraklarının solması ile dağlarda pastel renklerin her tonunu bulmak mümkün. İlçe sınırları içerisinde yer alan onlarca şelale ise ayrı bir seyir zevki sunuyor. Türkiye Turizm Derneği Başkan Yardımcısı ve ilçede bulunan RİDOS Termal Oteli’nin sahibi Kasım Ekşi, İkizdere’nin artık yılın dört mevsimi turist çektiğini belirterek, “İkizdere ilçemiz, Anzer, Ovit ve Cimil Yaylaları başta olmak üzere sahip olduğu diğer doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. İlçemiz, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’a sınır. Dereleri, şelaleleri ve ormanları ile inanılmaz güzelliklere sahip bir ilçe. İlçemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi ise dünyanın en kaliteli beş termal kaynağından birisine sahip olmamız. İlçemize gelen turist sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor. Özellikle Orta Doğu’dan gelen turistlerde aşırı bir yoğunluk var. Son yıllarda yılın dört mevsimi de turist çekiyoruz. Özellikle sonbahar mevsimi turistlerimizin ilgisi çekiyor. İkizdere’nin yazı, kışı, baharı ve sonbaharı ayrı bir güzel. Aynı günde dört mevsimin yaşandığı anlar da oluyor. Ovit’te kar yağarken İkizdere’de baharın yaşanması, sahilde ise yazın etkilerini görmek mümkün. Dünyanın farklı bölgelerinde dört mevsimi aynı anda yaşamak mümkün olmaz” şeklinde konuştu.

Sonbahar da veda ediyor
Dönem dönem dört mevsimin aynı gün yaşanabildiği ilçede şu günlerde sonbahar mevsiminin son günleri yaşanıyor. Kış ayları için başlatılan hazırlıklar tamamlanırken, hayvancılık yapılan ilçede hayvan sahipleri son kalan güneşli günlerden de istifade ederek hayvanlarını otlatıyor. Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Cemal Ekşi, dünyada cenneti görmek isteyenleri ilçelerine davet ederek, “Ölmeden cenneti görmek istiyorum diyenler İkizdere’ye gelsin. Doğa, güneş, su ve orman hepsi iç içe. Dört mevsim farklı bir güzel” dedi.

Göktürk Fırat - Hasan Fehmi Demir 

Etiketler: Doğu Karadeniz, ikizdere


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