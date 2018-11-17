Keşif yaparken yakalandı

Siirt Valiliğinden alınan bilgilere göre, 06 Kasım 2018'de Siirt Pervari karayolu Şirvan Üçyol mevkiinde devriye görevi yürüten Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine H.T. adlı bir zanlıyı gözaltına aldı. Ekipler, şahsın şüpheli hareketlerinin devam etmesi üzerine, adli makamlardan aldığı talimat gereği şahıs ile ilgili kriminal incelenme yaparken, yürütülen tahkikat neticesinde, şüphelinin güvenlik güçlerine yönelik mayın, EYP ile eylem yapmak maksadıyla yol üzerindeki menfezlerde keşif yaptığını tespit etti. Ayrıca menfez aralarında bulunan eldiven ile şüpheli şahıs üzerinden çıkan eldivenin kriminal inceleme sonucu eşleştiği tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen H.T. adlı şüpheli "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.

Mehmet Niyazi Deniz

