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'Kesik Baş Cinayeti' 6 yıl sonra aydınlatıldı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 2012 yılında, 82 yaşındaki kadının baltayla öldürülüp boğazının kesilmesi olayıyla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayın failleri olarak kadının oğlu, gelini ve torunu gözaltına alındı. Yaşlı kadının, torunlarının namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla torunları F.B. ile R.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Kesik Baş Cinayeti 6 yıl sonra aydınlatıldı

16 Mart 2018 09:40
'Kesik Baş Cinayeti' 6 yıl sonra aydınlatıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 28 Nisan 2012 tarihinde ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 82 yaşındaki Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen ve aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatı üzerine özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze dosyası yeniden incelemeye alındı. 6 ay süren teknik takip ve 82 kişiden alınan ifadeler sonucu yaşlı kadının, torunları R.K. (27) ve F.B. (24) tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Talihsiz kadını baltayla öldürüp boğazını kesmişler

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yaşlı kadının torunu F.B., gelini S.B. (56) ve oğlu F.B. (55) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerden elde edilen bilgilere göre yaşlı kadının torunlarının namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla torunları F.B. ile R.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Diğer cinayet şüphelisi olan torunu R.K. için yurt dışında bulunduğundan dolayı yakalanması için arama kararı çıkarıldı.

Cinayetin ardından failler televizyon programına katılmış

Öte yandan, kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen cinayetin ardından olayın şüphelilerinin, faili meçhul olayları araştıran bir televizyon programına da katıldığı belirlendi. Cinayete kurban giden Pempe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 balta ve 6 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Vahşi cinayetin şüphelileri olan F.B., S.B. ve F.B., jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabip'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekibin, faili meçhul dosyaları araştırmaya devam ettiği bildirildi.  

Turan Bulut

 

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