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Kesik boğaz cinayeti davasında karar verildi

Aydın’da Kasım 2016 gecesi Işıklı yolunda meydana gelen kesik boğaz cinayetinin duruşmasında hakim kararını veridi.

Kesik boğaz cinayeti davasında karar verildi

06 Mart 2018 11:25

 Olay gecesi bir kişinin boğazını keserek öldürüp bir kişiyi de ağır yaralayan ve olaydan bir süre sonra Artvin’den Gürcistan’a geçiş yaparken yakalanan Yunus Emre Maviş’e öldürme e öldürmeye teşebbüs etmeden toplam 26 yıl hapis cezası verildi. 

Olay gecesi yaşadıklarını anlatan sanık Yunus Emre Maviş, daha önce 10 yıl cezaevinde kaldığını ve yeni bir hayat kurmak için İstanbul’dan Aydın’a gelip yaşamaya başladığını belirterek, 4 kişinin kendisini saldırdığını ve kendisini korumak isterken bu olayın başına geldiğini söyledi. 

Maviş’e Yusuf Kılıç’ın boğazını kesip öldürmesi nedeniyle 18 yıl, Ersun Yardım’ı da ağır yaralamasından dolayı 8 yıl olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezası verildi. 

Polis ekipleri Kasım 2016’da gece yarısı Işıklı yolu üzerinde bulunan yeni sürülmüş bamya tarlasında biri boğazından kesilmiş, diğeri sırtından bıçaklanmış iki kişiyi ağır yaralı vaziyette bulup hastaneye kaldırmıştı. Olaydan sonra bölgede inceleme yapan polis ekipleri 20 plakalı bir otomobille bölgeye gelip şahısları bıçakladığı iddia edilen Y.E.M. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmış, şahıs olaydan bir süre sonra Artvin’den Gürcistan’a geçmek isterken yakalanmıştı.  

Ramazan Terkos
 

 

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