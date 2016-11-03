2015 yılının Ocak ayında Kocaeli’nin İzmit ve Kandıra ilçelerini birbirine bağlayan D-605 karayolunun Çayırköy mevkiinde elleri kesilmiş bir kadın cesedi bulunmuştu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan hummalı çalışma sonrasında cesedin Nuran Dutlu isimli kadın olduğu belirlenmiş ve katillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin detaylı çalışmaları ve aylar süren bir dizi operasyon neticesinde 21 yaşında elleri kesilerek öldürülen Nuran Dutlu’nun katilleri ve suç ortakları olduğu iddia edilen 8 kişi yakalanmıştı. Nuran Dutlu cinayeti ile alakalı yakalanarak mahkemeye çıkartılan sanıklardan Muhammet Y. ile Sertaç Ö.’nün tutuklu yargılanmasına karar verilirken, Arif Ç., Vedat A., Mehmet K., Murat A., Serkan A. ve Mustafa Barış Y.’nin ise tutuksuz yargılanmalarına hükmedilmişti. Elleri kesilerek öldürülmüş halde bulunan 21 yaşındaki Nuran Dutlu’nun cinayet davası Kocaeli Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Sertaç Ö. ve avukatı Selman Balta, tutuklu sanık Muhammet Y., tutuksuz olarak yargılanan Vedat A., Nuran Dutlu'nun annesi Hediye Görmüş ve avukatı Esin Yeşilırmak katıldı. Duruşmaya katılan Dutlu’nun annesi Hediye Görmüş’ün vekili Esin Yeşilırmak’tan esas hakkındaki görüşleri soruldu.

Duruşmada ilk olarak söz alan Anne Görmüş’ün avukatı Esin Yeşilırmak, ”Sanıkların cezalandırılmalarını, cinayetin vahşice işlenmesi nedeniyle İstanbul sözleşmesi hükümleri gözetilerek sanıklar hakkında herhangi bir indirim yapılmamasını talep ediyoruz" dedi.

"En ağır cezayı almalarını talep ediyorum"

Avukat Yeşilırmak’tan sonra söz alan Dutlu’nun annesi Hediye Görmüş, ”Avukatımın beyanlarına katılıyorum. En ağır cezayı almalarını talep ediyorum" diye konuştu.



Cumhuriyet Başsavcısı verdiği mütalaada Sanık Muhammet Y. ve Sertaç Ö.'nün müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Bir sonraki duruşmada kararı açıklayacağını ifade eden mahkeme heyeti duruşmayı 8 Aralık 2016 tarihine erteledi.

Duruşmadan sonra konuşan gözü yaşlı anne Hediye Görmüş isyan etti. Anne Görmüş, ”Kızıma bu kötülüğü yapanlar cezasını elbet bulacak. İnşallah en ağır cezayı alırlar” dedi.

İSMAİL GÜNDÜZ

KOCAELİ