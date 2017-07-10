Diğer
Kategoriler

Kesilen ağaçtan 30 kilo bal çıktı

Sinop’un Dikmen ilçesinde yapılan ağaç kesimi sırasında bir ağaçtan 30 kilogram bal çıktı.

Kesilen ağaçtan 30 kilo bal çıktı

10 Temmuz 2017 12:51

İş adamı Orhan Erken, Dikmen’de ağaç kesimi yaptığı sırada kesilen ağacın içinden 30 kilogram bal çıktı. Dikmen’de ilginç bir olaya tanıklık ettiklerini söyleyen Orhan Erken, arıcıların milyonda bir görebileceği ender bir olayla karşı karşıya olduklarını belirtti. Arıların genellikle ilkbaharda çoğaldığını, bunun da "oğul" denilen olayla gerçekleştiğini anlatan Erken, arıların kovanlarını terk edip, uygun bir yerde beklemeye başladığına işaret ederek, "Arıcılar da kovanlarını terk eden arıları alır, kovanlarına koyarlar. Buradaki ilginç olay, arı kovanını terk etmiş ama kimse görmemiş. Burada ağacın arasına yerleşmiş, dolayısıyla kendisine ikinci bir mekan bulamamış. Ağacın üzerinde petek oluşturmuş, yavrusunu ve bal yapmış. Koloni gibi, kovan var gibi yaşamına devam etmeye başlamış" dedi.

Kesilen ağaçtan 30 kilogram bal çıktığı belirtildi.  

Osman Aksu
 

Etiketler: bal, Sinop


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!