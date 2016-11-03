Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kesilen ağaçtan ay yıldız figürü çıktı

Kesilen ağaçtan ay yıldız figürü çıktı

Elazığ’da bir muhtarın bahçesinden kestirdiği kayısı ağacında Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldız figürü çıktı.

Kesilen ağaçtan ay yıldız figürü çıktı

03 Kasım 2016 17:44

Baskil ilçesi Doğancık köyü Muhtarı Salim Beydüz’ün bahçesinden kestirdiği kayısı ağacından Türk bayrağını andıran ay ve yıldız simgesi çıktı. Muhtar Beydüz, ağacı keserken kökünden itibaren tamamında ay ve yıldızı görünce duygulandıklarını söyledi. Kayısı bahçesinde budama yaparken sonra da kesmeye karar verdiği ağacı hızarcının kestiğinde Türk Bayrağı simgelerini görünce neye uğradıklarını şaşırdıklarını aktaran Muhtar Salim Beydüz, “Bu bayrağın bu zorlu süreçte kayısı köküne yansıması bizi duygulandırdı ve çok etkiledi. Ulusumuzun bayrağına ne kadar sahip çıktığını ağaç kökünde oluşan bu bayrakta bile gördük” dedi.

Cumhurbaşkanı ve Başbakana gönderecek
Ağacın tamamını 15 parçaya ayırdığını anlatan Beydüz, “Hepsinden de aynı simgeler çıktı. Birkaç tanesini arkadaşlara verdim. Diğer kalanları Cumhurbaşkanı ve Başbakanımıza göndermek istiyorum. Türk ulusumuzun bu zorlu süreçten geçtiği bu yıla denk gelmesi bu darbe girişimcilerine kapak olsun. Bu devletin, milletin ve ulusun bayrağına ne kadar sahip çıktığını gördük. Kayısının kökünde ay yıldızın oluşması milletimiz için Türk bayrağının ne kadar değerli olduğunun bir örneğidir. Sonuna kadar Türk bayrağının ve milletimizin her zaman yanında olacağız” diye konuştu.

Bu topraklarda bu bayrağın çıkmasının kendisine ayrı bir duygu yaşattığının altını çizen Beydüz, kestiği ağacın yerine yenisini de dikeceğini kaydetti.

20 yıldır hızarcılık yapan Yılmaz Arslan Mirzan, “Muhtar bana kayısı ağacı var gel kes dedi. Ben de gelerek keserken, böyle bir olaya denk geldim. Telefonla muhtarı aradım ve kayısıda Türk bayrağı çıktığını söyledim. İlk başta inanmadı. O an kesmedim, bıraktım. Muhtar geldi ve görünce duygulandı. Sonra ‘Bu böyle kalsın bunu güzel kesek’ dedi. Bende böyle bir şey görünce tuhaf oldum. 20 yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir şeye denk geldim” ifadelerinde bulundu. 

Türk bayrağı simgesini görünce şaşırdığını, bunun için tarım il ve ilçe müdürlükleri ile üniversiteden araştırma isteyeceklerini ifade eden Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ise yapılacak araştırmalar sonrasında sonucunu raporlarıyla açıklayacaklarını söyledi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!