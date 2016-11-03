Baskil ilçesi Doğancık köyü Muhtarı Salim Beydüz’ün bahçesinden kestirdiği kayısı ağacından Türk bayrağını andıran ay ve yıldız simgesi çıktı. Muhtar Beydüz, ağacı keserken kökünden itibaren tamamında ay ve yıldızı görünce duygulandıklarını söyledi. Kayısı bahçesinde budama yaparken sonra da kesmeye karar verdiği ağacı hızarcının kestiğinde Türk Bayrağı simgelerini görünce neye uğradıklarını şaşırdıklarını aktaran Muhtar Salim Beydüz, “Bu bayrağın bu zorlu süreçte kayısı köküne yansıması bizi duygulandırdı ve çok etkiledi. Ulusumuzun bayrağına ne kadar sahip çıktığını ağaç kökünde oluşan bu bayrakta bile gördük” dedi.

Cumhurbaşkanı ve Başbakana gönderecek

Ağacın tamamını 15 parçaya ayırdığını anlatan Beydüz, “Hepsinden de aynı simgeler çıktı. Birkaç tanesini arkadaşlara verdim. Diğer kalanları Cumhurbaşkanı ve Başbakanımıza göndermek istiyorum. Türk ulusumuzun bu zorlu süreçten geçtiği bu yıla denk gelmesi bu darbe girişimcilerine kapak olsun. Bu devletin, milletin ve ulusun bayrağına ne kadar sahip çıktığını gördük. Kayısının kökünde ay yıldızın oluşması milletimiz için Türk bayrağının ne kadar değerli olduğunun bir örneğidir. Sonuna kadar Türk bayrağının ve milletimizin her zaman yanında olacağız” diye konuştu.

Bu topraklarda bu bayrağın çıkmasının kendisine ayrı bir duygu yaşattığının altını çizen Beydüz, kestiği ağacın yerine yenisini de dikeceğini kaydetti.

20 yıldır hızarcılık yapan Yılmaz Arslan Mirzan, “Muhtar bana kayısı ağacı var gel kes dedi. Ben de gelerek keserken, böyle bir olaya denk geldim. Telefonla muhtarı aradım ve kayısıda Türk bayrağı çıktığını söyledim. İlk başta inanmadı. O an kesmedim, bıraktım. Muhtar geldi ve görünce duygulandı. Sonra ‘Bu böyle kalsın bunu güzel kesek’ dedi. Bende böyle bir şey görünce tuhaf oldum. 20 yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir şeye denk geldim” ifadelerinde bulundu.

Türk bayrağı simgesini görünce şaşırdığını, bunun için tarım il ve ilçe müdürlükleri ile üniversiteden araştırma isteyeceklerini ifade eden Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ise yapılacak araştırmalar sonrasında sonucunu raporlarıyla açıklayacaklarını söyledi.