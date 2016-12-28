Edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesi Aydoğdu Mahallesinde bir grup işçi, kesim için kavak ağaçlarının bulunduğu alana gitti. İşçilerin kesim yaptığı sırada çiftçi Osman Nikferlioğlu da bölgeye geldi. İddiaya göre, işçilerin uyarısına rağmen Nikferoğlu, kesim yapılan alanda dolaşmaya devam etti. 60 yaşındaki çiftçi, kesilen kavak ağacının üzerine devrilmesiyle yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Nikferlioğlu'nun cesedi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu