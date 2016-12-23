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KESK yürüyüşüne İzmit'te polis müdahalesi

İş akdleri feshedilen 2 bin 77 üyeleri için İstanbul’dan Ankara’ya yürümek isteyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) yöneticileri ve üyeleri, İzmit'te polis müdahalesi sonrasında dağıldı.

KESK yürüyüşüne İzmitte polis müdahalesi

23 Aralık 2016 17:33

Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi önünde “İşimi ekmeğimi geri istiyorum. İhraçlarınıza, açığa almalarınıza, baskılarınıza teslim olmayacağız” yazılı pankart açan KESK üyelerine, polis müdahale etti. KESK üyelerine önlüklerini çıkarıp, pankartı bıraktıkları takdirde otobüslerin bulunduğu yere gitmelerine izin vereceklerini söyleyen polis ekipleri ile slogan atarak yürümek isteyen KESK üyeleri arasında arbede yaşandı. Polis müdahalesinin ardından eğitim binasına giren KESK üyeleri, binanın içerisinde bekledikten sonra gruplar halinde olay yerinden ayrıldı. 

İsmail Gündüz

Etiketler: İzmit, KESK yürüyüşü, müdahale


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