Keşke Hiç Büyümeseydik 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Keşke Hiç Büyümeseydik ilk bölümde (1. bölüm) neler oldu?

Show TV'nin yeni dizisi Keşke Hiç Büyümeseydik yeni sezona merhaba diyen yeni dizilerden oldu. Dizide, 30 yıllık bir zaman diliminin hikayeleştirildiği dizide babalarının ölümüyle çocukluk anılarını ve gençlik bunalımlarının yaşadıkları yere yıllar sonra geri dönen kardeşlerin hikayesi konu ediniliyor. Yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği dizinin ilk bölümü yayınlanır yayınlanmaz dizi severler Keşke Hiç Büyümeseydik 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtını araştırıken diziyi kaçırıp sonradan izlemek isteyenler ise Keşke Hiç Büyümeseydik ilk bölümde (1. bölüm) neler oldu? sorularının yanıtlarını sorguluyor. İşte yanıtlar...

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Keşke Hiç Büyümeseydik dizisi 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz buradan izleyebilir tüm gelişmeleriyle takip edebilirsiniz.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK OYUNCU KADROSU

Yapımını MinT Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu yer alıyor. Keşke Hiç Büyümeseydik'de yer alan diğer oyuncular ve oyuncu kadrsou şu şekilde... Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, İrfan Kangı, Yeliz Kuvancı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar ve Kevork Türker...

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK DİZİSİ İLK BÖLÜMDE (1. BÖLÜM) NELER OLDU?

Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinin konusu şu ayrıntılardan oluşuyor. İnsan sevdiklerini kaybedince ertelediği zamanlar değerli olur. Ama şimdi çok geçtir. Küçükken birbirlerini nedensiz seven kardeşler, büyüdükçe küçük nedenlerle birbirlerine nasıl düşerler? Hulusi (Ege Aydan) hayatının son günlerini kendi evinde yalnız ve tek başına geçirmiştir. Hulusi yaşarken yapamadığını öldükten sonra başarabilecek midir? Miras olarak bıraktığı bu eski ev bir mülk gibi paylaşılacak mı yoksa bu aileyi tekrar bir arada mı tutacaktır?